Lite tra ristoratori a Taormina, questore sospende licenze

(ANSA) - PALERMO, 8 SET - Sospese le licenze dei ristoranti protagonisti della rissa di Taormina (Me). Il questore di Messina, Mario Finocchiaro, ha disposto la sospensione delle licenze di pubblico esercizio, ai sensi dell'art 100 tulps, per motivi di ordine e sicurezza pubblica nei confronti dei titolari dei ristoranti "Gambero Rosso" e "Mamma Rosa" di Taormina, rispettivamente per 10 e 6 giorni. Il provvedimento consegue alla rissa avvenuta la sera del 28 agosto scorso tra i dipendenti dei due ristoranti per accaparrasi qualche cliente con la fuga dei turisti. Il commissariato polizia di Taormina ha denunciato sette persone per rissa. Il provvedimento è stato notificato agli esercenti. (ANSA).