Tir a fuoco A26, tratto temporaneamente chiuso, 6 km di coda

(ANSA) - GENOVA, 8 SET - Dopo la giornata nera per l'A10 ieri con il tratto nel savonese nel caos per 10 ore a causa del ribaltamento di un Tir che ha perso il carico di saponi, oggi si registrano 6 km di coda sull'A26 in direzione Alessandria, tra Ovada e il bivio per la Diramazione Predosa-Bettole, a causa di un tir che trasportava legname e mobili andato a fuoco. Il tratto è stato chiuso per mezz'ora e poi riaperto su un'unica corsia. Non ci sono feriti. (ANSA).