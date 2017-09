Irma: Ministro Oltremare,8 morti e dispersi in isole Francia

(ANSA) - PARIGI, 8 SET - Il ministro francese d'oltremare, Annick Girardin, ha confermato questa mattina i primi dati forniti ieri dai soccorsi, parlando di otto vittime sulle isole di Saint Martin e Saint Barthélémy in seguito al passaggio dell'uragano Irma e aggiungendo che "le ricerche continuano perché ci sono alcuni dispersi". Ieri il primo ministro francese, Edouard Philippe, aveva annunciato 4 decessi, contro gli 8 dichiarati poche ore prima dalla Securité Civile. Intanto, cresce la preoccupazione per il rischio saccheggi. Un fenomeno che può prendere "diverse forme" ha affermato Girardin. Il ministro della Giustizia, Nicole Belloubet, ha annunciato che il governo invierà "il prima possibile" un procuratore della Repubblica per gestire il problema. "La giustizia - ha continuato Belloubet - sarà estremamente rigorosa". Ci saranno delle "adeguate sanzioni" ha dichiarato il guardasigilli giudicando la situazione "inammissibile".