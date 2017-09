Messico: Tajani, vicinissimi a popolazione colpita da sisma

(ANSA) - ROMA, 8 SET - "Non possiamo non essere vicini ai nostri amici statunitensi e agli altri amici colpiti da un cataclisma che ha già fatto molti morti; siamo vicini anche al popolo messicano per il terremoto fortissimo di qualche ora fa". Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani intervenendo alla riunione dei presidenti delle Camere basse del G7.