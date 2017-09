Germania: dopo il duello tv, Spd di Schulz crolla al 21%

(ANSA) - BERLINO, 8 SET - Non ha fatto bene il duello tv fra Martin Schulz e Angela Merkel ai socialdemocratici tedeschi, che crollano nei sondaggi. Stando al Deutschlandtrend di Ard, l'Spd scende al 21% dei consensi questa settimana. Per il Politbarometer della Zdf, al 22. Entrambi i valori sono sotto il record negativo dell'Spd, che alle elezioni del 2009 prese il 23% con Frank Walter Steinmeier. Stando al sondaggio della Zdf, l'Unione conquista un punto e tocca il 38%, la Linke resta al 9, come i Liberali (-1) e i populisti di Afd (+1). I verdi restano all'8%.