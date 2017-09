Israele: Procuratore, Sarah Netanyahu sarà incriminata

(ANSAmed) - TEL AVIV, 8 SET - Il Procuratore generale dello stato Avichai Mendelblit ha formalmente notificato a Sarah Netanyahu, moglie del premier, che sarà incriminata per sospetta frode nell'uso di fondi pubblici per circa 400mila shekel (oltre 90mila euro). Ora Sarah Netanyahu - secondo i media - sarà ascoltata dal Procuratore in un'audizione dove esporrà la sua ricostruzione dei fatti con la possibilità di modificare lo stato delle cose. Mandelblit ha spiegato che la decisione è stata presa "dopo aver esaminato le prove e aver ascoltato le posizioni di tutte le autorità rilevanti".