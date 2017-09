Terrorismo: Boldrini, è attacco politico a Stati di diritto

(ANSA) - ROMA, 8 SET - "L'attacco dei terroristi è di natura politica, perché attraverso il terrore vogliono condizionare le nostre democrazie. Vogliono anche fare in modo, probabilmente, che noi si rimetta in discussione i principi fondamentali dello stato di diritto. Per questo invece noi dobbiamo riaffermare i valori di libertà e pacifica convivenza su cui si basano le nostre Costituzioni". Lo dice la presidente della Camera Laura Boldrini intervenendo alla sessione dedicata alla lotta al terrorismo della Conferenza dei presidenti delle Camere basse del G7. "Noi - ammonisce - possiamo vincere questa battaglia solo se accetteremo di collaborare di più, in modo più stringente, abbassando le 'gelosie' che ancora oggi esistono riguardo alle informazioni".