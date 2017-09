Si aggrappa a portiera auto ex, finisce a terra ed è grave

(ANSA) - NAPOLI, 8 SET - Una ragazza di 24 anni di Melito (Napoli) è ricoverata in ospedale per lesioni gravissime perchè dopo un litigio per cause verosimilmente legate alla decisione del suo ex, un coetaneo, di interrompere il rapporto, si è aggrappata allo sportello dell'auto guidata dall'uomo ed è stata trascinata lungo un tratto di strada per poi rovinare a terra priva di sensi. Il fatto è accaduto in via Pavese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Mugnano che hanno arrestato per lesioni personali gravissime il 24enne del posto, incensurato. La giovane è stata trasportata dall'uomo in ospedale. E' ricoverata in prognosi riservata ed è in pericolo di vita per numerose fratture in varie parti del corpo. Il veicolo è stato sequestrato. L'arrestato è ai domiciliari. (ANSA).