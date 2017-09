Ragazze Usa denunciano cc, vittime confermano accuse

(ANSA) - FIRENZE, 8 SET - Avrebbero confermato la loro versione le due ragazze Usa che ieri hanno denunciato di essere state violentate da due carabinieri in servizio. Ieri sera gli inquirenti avevano deciso di risentirle per verificare alcuni punti del racconto alla polizia.Le studentesse, ascoltate separatamente, avrebbero confermato le loro accuse e fornito una versione non contraddittoria, al momento al vaglio degli investigatori, concorde con quella data in prima istanza. I due militari accusati non sarebbero ancora stati ascoltati. Intanto, il console generale Usa a Firenze, Benjamin Wohlauer, ha incontrato il questore di Firenze Alberto Intini. L'incontro si è svolto stamani in questura dopo la vicenda della denuncia di due ragazze statunitensi di aver subito violenza sessuale da parte di due carabinieri. Il colloquio tra il diplomatico ed il questore è durato poco meno di un'ora ed il console ha lasciato la questura senza fare dichiarazioni.