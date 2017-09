Birmania: Onu, 270.000 Rohingya fuggiti in Bangladesh

(ANSA-AP) - COX'S BAZAR (BANGLADESH), 8 SET - Un "numero allarmante" di 270.000 Rohingya sono fuggiti dalle violenze in Birmania e si sono rifugiati in Bangladesh nelle ultime due settimane: lo ha detto oggi la portavoce dell'Agenzia Onu per i rifugiati Vivian Tan.