Roma: Forza Nuova, stasera faremo passeggiata sicurezza

(ANSA) - ROMA, 8 SET - "La passeggiata per la sicurezza annunciata per stasera al Tiburtino III si farà". Lo riferiscono fonti di Forza Nuova in merito all'iniziativa lanciata nei giorni scorsi e vietata dal questore di Roma per "motivi di ordine pubblico" e "concomitanza con altri eventi". "Trattandosi non di una manifestazione ma di una passeggiata per la sicurezza - aggiungono da Forza Nuova - in realtà non servono preavvisi". E proprio nel quartiere a fine agosto ci fu un assedio a un presidio umanitario per migranti da parte di alcuni residenti.