Maltempo: Liguria, arriva perturbazione, allerta arancione

(ANSA) - GENOVA, 8 SET - La Protezione civile regionale ha diffuso una allerta arancione sulla Liguria per l'arrivo della prima perturbazione autunnale. L'allerta arancione scatterà alle 14 per il Ponente e il genovesato e dalle 17 per il Levante ligure. Il fronte della perturbazione, preceduto da qualche pioggia mattutina sul levante, attraverserà tutta la Liguria da ovest a est con precipitazioni più diffuse che inizieranno a partire dalla parte centrale della giornata. Sono previste piogge diffuse di intensità forte e in alcuni casi molto forte con cumulate elevate. Il vento potrà rinforzare fino a 60-80 km/h e potranno verificarsi temporali forti, organizzati e persistenti.(ANSA).