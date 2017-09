Si aggrappa ad auto ex nel Napoletano, morta ragazza

(ANSA) - NAPOLI, 8 SET - E' morta la ragazza di 24 anni rimasta gravemente ferita a Mugnano, nel Napoletano, dopo essersi aggrappata all'auto dell'ex al termine di un chiarimento finito male. Lo rendono noto i carabinieri. La giovane era ricoverata all'ospedale di Giugliano. La ragazza stamattina aveva afferrato lo sportello dell'auto guidata dall'uomo ed era stata trascinata lungo un tratto di strada per poi cadere a terra priva di sensi, in via Pavese. Era ricoverata in prognosi riservata per numerose fratture in varie parti del corpo.