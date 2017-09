Papa in Colombia, disperdere tenebre odio e inequità

(ANSA) - BOGOTA', 8 SET - In Colombia, "moltitudini di uomini e donne, bambini e anziani abitano una terra di inimmaginabile fecondità, che potrebbe dare frutti per tutti". "Ma anche qui, come in altre parti del mondo, ci sono fitte tenebre che minacciano e distruggono la vita". Nell'omelia della messa al Parco Simon Bolivar di Bogotà, nuovo suo grande bagno di folla in Colombia con circa 1,1 milioni di fedeli, il Papa ha puntato il dito contro "le tenebre dell'ingiustizia e dell'inequità sociale", "le tenebre della sete di vendetta e di odio"". Tutte queste tenebre, ha avvertito, "Gesù le disperde e le distrugge". E anche in Colombia "si trova in cammino un'immensa comunità, che è chiamata a diventare una rete robusta che raccolga tutti nell'unità, lavorando per la difesa e la cura della vita umana, particolarmente quando è più fragile e vulnerabile". A margine della messa, il Papa ha anche incontrato un gruppo di vescovi venezuelani tra cui i cardinali di Caracas e Merida, Jorge Urosa Savino e Baltazar Porras.