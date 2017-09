Incendio in ditta, fiamme ardono da due giorni

(ANSA) - MILANO, 8 SET - Dopo più di due giorni le fiamme ardono ancora sul piazzale della ditta di gestione di rifiuti speciali "Eredi Bertè" di Mortara. La montagna di scarti, accumulata in modo indifferenziato in violazione dell'autorizzazione regionale, è stata notevolmente abbassata dal lavoro dei vigili del fuoco, che continuano a irrorarla con acqua e schiuma, ma è ancora alta diversi metri. Le operazioni producono parecchio fumo, che oggi ristagna in gran parte sulla zona, anche se a Mortara non si avverte più l'odore di plastica bruciata che impregnava l'aria ieri. Le operazioni di spegnimento dureranno almeno fino a domenica. Il responsabile dei controlli ambientali dell'Arpa ha comunicato che i risultati dei tre campionatori per rilevare la presenza di diossina nell'aria dovrebbero essere disponibili già domani. Il sindaco di Mortara, Marco Facchinotti, e quelli dei Comuni limitrofi decideranno quindi se prolungare ulteriormente la chiusura delle scuole anche nei primi giorni della prossima settimana.