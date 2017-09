Vaccini: Usr E-R a presidi, 'evitare conflitti e clamore'

(ANSA) - BOLOGNA, 8 SET - Applicare le norme e segnalare i casi di mancato rispetto dell'obbligo vaccinale, ma evitare clamori e conflitti sui bambini esclusi per inadempimento. E' la raccomandazione contenuta in un documento che il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale Stefano Versari ha inviato a tutti i presidi delle scuole d'infanzia dell'Emilia-Romagna, con alcuni suggerimenti operativi in vista dell'inizio dell'anno scolastico e dell'applicazione della legge Lorenzin. "Fermo il rispetto dell'obbligo vaccinale - si legge nel documento - qualora si presentasse alla scuola dell'infanzia un minore per il quale fosse stato predisposto provvedimento di esclusione dall'accesso ai servizi, si raccomanda di evitare qualsivoglia conflitto relazionale e clamore comunicativo". Il contesto scolastico, ricorda infatti il direttore, "è per sua natura volto al prudente contenimento anche di eventuali situazioni di contrasto e richiede sempre, anche nelle circostanze più complesse, la ricerca di un dialogo costruttivo".(ANSA).