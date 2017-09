Intimidazione a sindaco Taurianova: Richetti, sostegno Pd

(ANSA) - TAURIANOVA (REGGIO CALABRIA), 8 SET - Il portavoce del Pd Matteo Richetti, accompagnato dal segretario regionale Ernesto Magorno, dal presidente del Consiglio regionale Irto e dai consiglieri Romeo e Neri, ha fatto visita al sindaco di Taurianova Fabio Scionti vittima di una intimidazione nei giorni scorsi. Dopo un colloquio riservato, Richetti ha incontrato gli amministratori chiarendo che non è venuto "a fare passerelle ma ad abbracciarvi personalmente e per aggiungere al vostro impegno quello del Pd nazionale. Diteci - ha detto - cosa dobbiamo fare per questa terra oltre a sostenere chi come voi è presidio di legalità e trasparenza. Il Pd sente che questa terra non va lasciata sola. Fabio ha reagito in maniera responsabile anche per la reazione solidale della città. Continueremo a guardare con grande attenzione a questa città e ad un territorio che sta cercando in tutti i modi di lascarsi alle spalle un passato da dimenticare. Qui ho sperimentato che una comunità cresce quando sa che le regole valgono per tutti". (ANSA).