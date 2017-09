Stupri: Calderoli(Lega), 38 per cento da migranti

(ANSA) - ROMA, 8 SET -"Il sottosegretario Boschi esorta a non fare connessioni tra gli stupri e gli immigrati? I dati forniti dal Viminale sui reati sessuali commessi in Italia ci dicono che nel primo semestre del 2017, su 2400 casi denunciati di violenza sessuale, oltre 900, il 38%, è stato commesso da immigrati. Per cui, sottosegretario Boschi, considerando che gli immigrati, regolari o no, sono circa l'8,2% dell'attuale popolazione italiana, ma il 38% degli stupri li commettono loro, una connessione mi pare che ci sia e anche molto evidente. Senza gli immigrati avremmo 900 stupri in meno a semestre, ovvero 5 stupri in meno al giorno, sarebbe già un drastico calo, poi, chiaramente, bisogna comunque prevenire e punire tutti gli altri casi, commessi da italiani, e l'unica strada per farlo sono pene dure, carcere vero per tanti anni, la castrazione chimica per i recidivi e quella chirurgica irreversibile nei casi più efferati come lo stupro di Rimini". Lo afferma il senatore Roberto Calderoli della Lega nord.