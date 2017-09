Terremoto: Cdm nomina De Micheli nuovo commissario

(ANSA) - ROMA, 8 SET - Il Consiglio dei ministri ha nominato la sottosegretaria all'Economia Paola De Micheli nuovo commissario straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 2016. De Micheli sostituirà Vasco Errani. "E' un incarico importante e gravoso, lo affronterò con umiltà e determinazione", ha commentato De Micheli, avvertendo che opererà non solo per "la ricostruzione materiale delle zone colpite dal sisma, ma anche per la rinascita civile e sociale delle comunità". Ha poi puntualizzato che con la carica di parlamentare non ci sarà nessuna incompatibilità. Errani da parte sua ha ringraziato "il Presidente Mattarella, i presidenti del Consiglio e i Governi che in questi 12 mesi mi hanno accordato la loro fiducia e il Parlamento per il lavoro attento e puntuale". "Il lavoro di squadra con i Presidenti delle Regioni coinvolte, Ceriscioli, D'Alfonso, Marini e Zingaretti - ha aggiunto - è stato decisivo, così come la stretta collaborazione con i Sindaci e gli amministratori locali".