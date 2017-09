(ANSA) - ANKARA, 8 SET - Dopo 7 mesi e mezzo di detenzione cautelare in carcere con accuse di "terrorismo" per presunti legami con il Pkk, in Turchia è stato rilasciato stamani Ayhan Bilgen, deputato del partito filo-curdo Hdp. Lo riportano media locali. Il suo arresto, convalidato il 31 gennaio scorso, seguiva quelli di una decina di altri parlamentari curdi, tra cui il leader dell'Hdp, Selahattin Demirtas, in prigione da 10 mesi. Con il rilascio di Bilgen, che prima di finire in manette era portavoce del partito, i deputati curdi attualmente detenuti scendono a 9.