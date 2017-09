(ANSA) - NEW YORK, 8 SET - Turisti in fuga a Cuba per l'arrivo dell'uragano Irma: sono almeno 51 mila - si legge sul New York Times - quelli che le autorità dell'isola stanno evacuando, di cui 36 mila erano sistemati nei vari resort sulla frequentatissima costa settentrionale dell'isola, dove si trovano la capitale L'Avana e la famosa località balneare di Varadero.