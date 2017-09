Autonomia: Veneto, il 22 ottobre anche consultazione Belluno

(ANSA) - VENEZIA, 8 SET - La giunta regionale del Veneto ha valutato possibile l'election day, il 22 ottobre, per lo svolgimento assieme al referendum consultivo per l'autonomia del Veneto della consultazione della Provincia di Belluno per il riconoscimento di una maggiore autonomia. E' ritenuto invece impossibile che nella stessa data si possa svolgere anche il referendum per la separazione tra Venezia e Mestre. Il provvedimento riguardante l'intesa tra la Regione e la provincia di Belluno per lo svolgimento del referendum consultivo provinciale il 22 ottobre sarà portato all'attenzione della giunta regionale, per l'approvazione, il 12 settembre prossimo.