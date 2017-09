Messico: ospedali evacuati a Oaxaca

(ANSA) - CITTA' DEL MESSICO, 8 SET - Anche se non in modo strutturale, alcune autostrade messicane hanno subito danni per il terremoto avvenuto nella notte nel paese: lo rende noto Luis Felipe Puente, responsabile della protezione civile. A subire danni sono stati anche alcuni ospedali pubblici nello stato di Oaxaca, ha aggiunto Puente, precisando che i pazienti ricoverati sono stati fatti evacuare per poter valutare i danni. Sempre a Oaxaca, il terremoto ha d'altro lato provocato l'esplosione di una raffineria. Non ci sono stati feriti nè danni.