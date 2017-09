(ANSA) - NEW YORK, 8 SET - Cinque ex presidenti americani in campo per aiutare le vittime degli uragani Harvey e Irma. Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton, George H.W. Bush e Jimmy Carter hanno lanciato 'One America Appeal' con lo scopo di raccogliere fondi da destinare alle organizzazioni che si occupano della ripresa delle zone in Louisiana e Texas colpite dalla furia devastante di Harvey e di quelle delle aree sulla costa orientale che saranno colpite da Irma. L'uragano Harvey ha causato la morte di 71 persone e ha danneggiato 200 mila abitazioni. Secondo la stima del governatore del Texas, Greg Abbott, i danni potrebbero ammontare a 180 milioni di dollari, più di quelli causati da Katrina nel 2005.