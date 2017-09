(ANSA) - ROMA, 8 SET - "In dieci anni ci sono state emozioni, eventi straordinari, traguardi spettacolari, scoramenti, addii, vittorie, sconfitte, lutti, incazzature, gioie. Eppure siamo ancora qua, più forti di prima, e forse a un passo da un altro traguardo storico". Lo scrive in un post sul blog Beppe Grillo ricordando il decennale del V-Day. "Oggi non voglio pensare al futuro. Oggi voglio cullarmi nei ricordi. Fu un giorno memorabile. L'inizio di un'onda che ancora oggi non ha arrestato la sua corsa", sottolinea.