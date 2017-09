(ANSA) - ROMA, 8 SET Dopo l'"ultimo, disperato tentativo" di far parlare Fabrizio Micari e Claudio Fava, Giuliano Pisapia ha deciso: non sosterrà il rettore, candidato di Pd, Ap con il Movimento di Leoluca Orlando, e al momento neanche il candidato di Mdp e della sinistra. La scelta dell'ex sindaco emerge oggi in un'intervista sul Corriere dopo che per settimane si pensava che l'ex sindaco seguisse la scelta del sindaco di Palermo. A spingere Pisapia a non appoggiare Micari l'endorsement ufficiale di Angelino Alfano. "Solo ora - sostiene il leader di Campo Progressista - Alternativa popolare, che era profondamente divisa, si è schierata con Micari, il quale avrebbe anche indicato un rappresentante di quel partito come suo vicepresidente. Una 'coalizione' non civica, né tanto meno di centrosinistra, come era stato prospettato".