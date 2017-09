Rogo sito archeologico in Puglia: aperto fascicolo indagini

(ANSA) - ASCOLI SATRIANO (FOGGIA), 8 SET - La Procura di Foggia ha aperto un fascicolo di indagine contro ignoti per individuare eventuali responsabilità per il rogo che, nella notte tra il 6 e il 7 settembre scorsi, ha semidistrutto il sito archeologico di Faragola, ad Ascoli Satriano. Sull'episodio le indagini, coordinate dal pm Laura Guidotti, vengono svolte dai carabinieri del Comando provinciale di Foggia. Intanto in giornata saranno compiute le operazioni di rimozione delle lamiere e della tettoia interessate dall' incendio. La copertura in legno, realizzata con materiale ignifugo, è stata completamente distrutta dalle fiamme e crollando ha danneggiato in modo irreparabile mosaici del IV e V secolo. I carabinieri non escludono al momento né che il rogo sia di origine dolosa né che l'incendio possa essersi sviluppato in maniera accidentale. Intanto gli studenti di Foggia, appartenenti a varie associazioni hanno chiesto un incontro pubblico affinchè i beni della storia siano tutelati:"che questo - dicono - non accada mai più"