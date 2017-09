Dava lavoro in nero a 10 richiedenti asilo, arrestato

(ANSA) - VERONA, 8 SET - Aveva dato lavoro a 10 richiedenti asilo in 'nero' e per questo è stato arrestato. E' stato scoperto nel corso di una operazione dei carabinieri a Concamarise (Verona). Su 13 lavoratori (indiani e centroafricani) trovati all'opera nella raccolta di ortaggi, 10 non erano stati assunti; per quanto riguarda gli africani, si tratta di richiedenti asilo ospitati presso i Cas della zona. Inoltre è stato rilevato che i lavoratori svolgevano turni di 10 ore nei giorni feriali e 5 nei festivi, lavorando quindi anche 7 giorni su 7, a fronte di una paga di 2,50 euro l'ora. Al datore di lavoro, un indiano di 46 anni residente in zona, arrestato in flagranza di reato per sfruttamento del lavoro nero, sono state contestate anche una serie di altre irregolarità. Per lui è stata applicata anche la sospensione dell'attività imprenditoriale, oltre a 10 maxi sanzioni sia penali che amministrative, per un importo complessivo di oltre 100 mila euro.