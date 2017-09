Maltempo: allerta protezione Civile per arrivo temporali

Una perturbazione atlantica interesserà gran parte delle regioni del Nord con precipitazioni più frequenti ed intense sulle zone alpine e prealpine e sui settori occidentali. Da domenica il maltempo si sposterà anche al centro e porterà un rinforzo dei venti da sud su gran parte della penisola. E' la prima importante perturbazione dopo un'estate caratterizzata da caldo, scarsità di piogge e incendi. Il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le Regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse.

L'allerta prevede dalle prime ore rovesci o temporali, su Piemonte, Lombardia e Liguria, in estensione a Emilia-Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Le piogge potranno essere molto abbondanti e saranno accompagnate da fulmini, locali grandinate e forti raffiche di vento. Il Dpc ha emesso per oggi un'allerta arancione sul versante tirrenico della Calabria e sulla parte occidentale della Basilicata. Per domani è stata valutata ancora allerta arancione in molte zone dell'Italia.

In particolare, sul versante tirrenico della Calabria, sulla parte occidentale della Basilicata, sulla Liguria e su buona parte del Veneto, mentre l' allerta è gialla sulla Puglia, sul resto della Calabria, della Basilicata e del Veneto, sulla Campania nella Piana Sele e Cilento, in Friuli Venezia Giulia nel Bacino dell'Isonzo e sulla Pianura di Udine e Gorizia, nella parte nord della Lombardia, in Emilia Romagna sui Bacini Trebbia-Taro e sulla Pianura di Piacenza e su parte del Piemonte.