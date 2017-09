(ANSA) - NAPOLI, 8 SET - La mamma di Alessandra Madonna, la ragazza morta nel Napoletano, ha tentato il suicidio. Poco dopo aver appreso della tragica fine della figlia - che stamattina si era aggrappata all'auto del suo ex dopo un chiarimento finito male - ha provato ad uccidersi con il gas. In una strada di Varcaturo, chiusa in auto, ha provato ad utilizzare una bombola da cucina per togliersi la vita: una coppia l'ha notata, ha rotto il vetro e l'ha salvata. La donna è in ospedale e non è in pericolo di vita.