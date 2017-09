(ANSAmed) - BEIRUT, 8 SET - Il governo siriano ha respinto oggi le accuse contenute in un rapporto dell'Onu pubblicato questa settimana di avere usato armi chimiche. "Non abbiamo mai usato gas velenosi e non li useremo mai, semplicemente perché non li possediamo, e condanniamo il loro uso in ogni circostanza", ha affermato il ministero degli Esteri di Damasco in un comunicato diffuso dall'agenzia Sana. La commissione Onu di inchiesta sui crimini di guerra in Siria aveva affermato in un rapporto che Damasco aveva usato armi chimiche in oltre 20 attacchi, tra cui quello a Khan Sheikhun, nel nord-ovest del Paese, nell'aprile scorso. In reazione a tale episodio gli Usa avevano bombardato con missili una base aerea governativa.