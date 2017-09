(ANSA) - ROMA, 8 SET - Il Consiglio di Stato 'boccia' i centurioni e dà ragione al Comune di Roma. I giudici della V sezione hanno infatti respinto il ricorso presentato contro il divieto disposto da Roma Capitale "di qualsiasi attività che prevede la disponibilità di essere ritratto come soggetto di abbigliamento storico, in fotografie o filmati, dietro corrispettivo in denaro" e ha confermato quanto già disposto dal Tar. I giudici hanno ritenuto che il provvedimento del Comune sia basato su un'esigenza preminente di tutela del patrimonio storico.