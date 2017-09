Sicilia: Renzi, non è stress test per elezioni nazionali

(ANSA) - TAORMINA (MESSINA), 8 SET - "Il voto per le regionali in Sicilia non è uno stress test, non è un test per le elezioni nazionali, non è un sondaggio per le politiche nazionali. Farlo sarebbe un clamoroso errore facendo del male ai siciliani". Lo ha detto Matteo Renzi presentando a Taormina il candidato governatore Fabrizio Micari.