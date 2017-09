(ANSA) - TAORMINA (MESSINA), 8 SET - "Purtroppo l'Italia è ancora divisa in due. I dati dell'economia sono impressionati: cresciamo, con dati alti al nord, il problema è che ci sono due Italie: un nord veloce e il mezzogiorno lento. Ma in Sicilia ci sono tutte le condizioni per ripartire". Lo ha detto Matteo Renzi presentando a Taormina il candidato governatore Fabrizio Micari. "In Italia - ha aggiunto - c'è la ripresa e si vede, ma c'è chi deve rinunciare a polemiche e lamenti e invece andare avanti".