(ANSA) - TAORMINA (MESSINA), 8 SET - "Il lavoro qualificato per i giovani, per il loro futuro possibile deve essere un problema della politica. In questa terra dobbiamo evitare di scendere nello sconforto. Dobbiamo fare scelte nei settori strategici della nostra terra creando le condizioni per fare imprese e futuro. Occorre un progetto chiaro, serio e spendibile. Ed è quello che stiamo cercando di costruire. Dobbiamo dare diritti a chi non ne ha. E io ci credo". Lo ha detto Fabrizio Micari candidato a governatore della Sicilia a un incontro a Taormina con Matteo Renzi.