Droga: nonna pusher di 84 anni condannata a 3 anni e 8 mesi

A 84 anni è stata condannata a 3 anni e 8 mesi di reclusione per spaccio: si è concluso così, oggi in Tribunale a Bergamo, l’iter giudiziario di quella che era balzata agli onori delle cronache come la 'nonna pusher'. Era stata infatti sorpresa a spacciare con il figlio di 49 anni, che ha patteggiato 3 anni e 7 mesi, e la nipote di 19 anni, condannata a due anni.

La famiglia è di origine marocchina e vive a Gazzaniga nel Bergamasco: il 22 luglio scorso nella loro casa i carabinieri avevano sequestrato 29 involucri di cocaina. L’anziana aveva anche finto un malore per cercare di buttare la droga nel wc.