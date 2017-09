'Marcia su Roma' di Forza Nuova, per Gabrielli "non si farà"

(ANSA) - ROMA, 8 SET - "La marcia su Roma non si farà": lo ha detto il capo della polizia Franco Gabrielli a Carrara intervenendo al Festival Con-vivere. Gabrielli nel rispondere ad una domanda sulla 'marcia dei patrioti' organizzata da Forza Nuova per il 28 ottobre ha detto: "Come al solito in questo Paese si parla del nulla perché fino a oggi è stato chiesto al ministro Minniti di intervenire. Su che cosa? Non c'è un atto sul quale noi siamo chiamati a decidere. Se vi posso dire la mia, la marcia su Roma non ci sarà".