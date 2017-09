(ANSA) - GIOIA TAURO (REGGIO CALABRIA), 9 SET - Duecentodiciotto chili di cocaina sono stati scoperti e sequestrati nel porto di Gioia Tauro dagli uomini del Comando provinciale dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria e dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane - Ufficio Antifrode di Gioia Tauro. La droga, allo scopo di eludere i controlli, era stata nascosta in due diversi container con spezie e caffè in sacchi, caricati rispettivamente in Guatemala e nel Costarica e destinati ad Alessandria d'Egitto ed in Sicilia. Anche in questo caso il sistema utilizzato è stato quello del cosiddetto "rip off", consistente nel riporre immediatamente dietro i portelloni dei container, borsoni o trolley da viaggio contenenti i panetti di coca, in modo da poter essere agevolmente prelevati dai trafficanti durante la sosta delle merci nelle aree portuali. La cocaina sequestrata, se messa in commercio avrebbe fruttato oltre 43 milioni di euro.(ANSA).