Birmania: rohingya, cibo inizia a scarseggiare in campi

(ANSA) - COX'S BAZAR (BANGLADESH), 9 SET - Le decine di migliaia di profughi rohingya che si trovano in campi improvvisati in Bangladesh iniziano a patire la fame, perché il cibo inizia a scarseggiare. Lo riferiscono fonti delle agenzie che tentano di prestare assistenza. Secondo queste fonti, risse sono già scoppiate tra gruppi che cercavano di accaparrarsi acqua e generi alimentari. Secondo l'Onu, dal 25 agosto, quando sono esplose le violenze contro di loro, 270.000 persone sono fuggite dallo stato birmano del Rakhine per rifugiarsi in Bangladesh. Solo negli ultimi giorni sono comparsi nei campi alcuni punti di distribuzione di generi di prima necessità, quasi esclusivamente pacchi di biscotti e sacchi di riso. Un cooperante, che ha richiesto l'anonimato, ha detto che "le scorte si stanno esaurendo" a fronte di necessità dei profughi molto maggiori di quanto immaginato.