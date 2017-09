Venezuela: Maduro, anche 'dittatore' per 'pace economica'

(ANSA) - ROMA, 9 SET - Nicolas Maduro e' pronto a trasformarsi in "un dittatore" pur di garantire il livello dei prezzi alla popolazione e arrivare alla "pace economica" se non riuscirà a farlo con le buone: lo ha detto lo stesso presidente del Venezuela, secondo quanto riporta la Vanguardia. "Caschi il cielo, otterremo la pace economica, la prosperità e la stabilità dei prezzi... - ha detto Maduro -. Voglio farlo con le buone, ma se devo farlo con le cattive e trasformarmi in un dittatore per garantire i prezzi alla popolazione lo farò". Il capo dello Stato ha quindi sottolineato che la stabilità dei prezzi dei prodotti deve essere un "obiettivo nazionale", che interessa sia i produttori sia i distributori.Ieri Maduro ha aumentato del 40% il salario minimo per i dipendenti statali ed i pensionati nell'ambito di un piano economico presentato giovedì davanti all'Assemblea costituente e volto a consolidare "il socialismo del XXI secolo". Nel mese di luglio il tasso d'inflazione in Venezuela era del 26% contro il 21,4% di giugno.