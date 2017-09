Hillary Clinton: yoga, preghiere e Chardonnay dopo sconfitta

(ANSA) - ROMA, 9 SET - Hillary Clinton e' rimasta sconvolta e si è sentita svuotata dopo la sconfitta elettorale contro Trump e per riacquistare le forze ha fatto affidamento sulla "preghiera, lo yoga e un bel po' di Chardonnay": lo ha detto la stessa ex First Lady durante un discorso alla Riverside Church di New York. Clinton, riporta la Cnn, ha ammesso che non pensava di perdere le elezioni e che la sconfitta l'ha completamente devastata: per uscire dal tunnel si e' rivolta verso se stessa ed ha usato le sue "risorse interne", oltre all'appoggio della famiglia e degli amici. "Ho fatto affidamento su vari strumenti, uno dei quali era la preghiera, e mi sono sentita sollevata e fortunata grazie a molti che mi hanno mandato preghiere e messaggi spirituali", ha confessato. "Ho anche avuto l'appoggio della mia famiglia... I miei amici si sono stretti intorno a me e sono stati di grande supporto. Ho fatto un po' di yoga. Ho provato la respirazione alternata", ha proseguito. E poi: "Sì, ho bevuto un bel po' di Chardonnay".