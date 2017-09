Irma: 25% popolazione Florida lascia abitazioni

(ANSA) - ROMA, 9 SET - Le autorità della Florida hanno chiesto a 5,6 milioni di abitanti, pari al 25% della popolazione dello Stato, di lasciare le proprie case in vista dell'arrivo dell'uragano Irma, che nelle ultime ore si e' di nuovo rafforzato a categoria 5 con venti fino a 257 chilometri orari. Secondo quanto riporta la Bbc online, Irma dovrebbe arrivare in Florida domenica mattina alle 8:00 (le 14:00 in Italia) per proseguire il suo cammino verso nord fino ad arrivare in Georgia tra lunedì e martedì e in Tennessee tra martedì e mercoledì. L'uragano, che attualmente si trova su Cuba, ha provocato almeno 20 vittime nei Caraibi ed e' seguito - a est - dall'uragano Jose di categoria 4, ovvero con venti fino a 240 chilometri orari. Jose sembra seguire la traiettoria di Irma e adesso si trova davanti alle coste orientali di Martinica.