Unhcr, 290.000 rohingya fuggiti da Myanmar in Bangladesh

(ANSA) - COX'S BAZAR, 9 SET - Sono circa 290.000 le persone appartenenti alla minoranza rohingya fuggite dal Myanmar in Bangladesh: lo riferisce l'Unhcr. La portavoce Vivian Tan ha aggiunto che "il numero continua a crescere" e che i campi sono "più che pieni", con i nuovi arrivati che creano insediamenti improvvisati lungo la strada. Tan ha detto che c'è bisogno urgente di altri ricoveri: "Stanno spuntando tutti questi ripari temporanei che non potranno proteggere le persone a lungo". L'agenzia rifugiati dell'Onu ha chiesto al Bangladesh di poter usare altri terreni per creare nuovi campi di accoglienza.