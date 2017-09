Gentiloni, useremo tutti margini per crescita e lavoro

(ANSA) - ROMA, 9 SET - "Nella legge di bilancio lavoreremo nei confini consentiti dal fatto che stiamo proseguendo su una politica che mette in regola i conti pubblici, riduce il deficit e consolida il debito italiano, perché abbiamo bisogno di sicurezza per la nostra economia e la messa in sicurezza del sistema continua. E insieme abbiamo bisogno - e useremo tutti i margini possibili - di accompagnare la crescita. Lo faremo innanzitutto sul tema del lavoro: lavoro, lavoro, lavoro come vera priorità". Lo dice Paolo Gentiloni alla Fiera del Levante. "Abbiamo il dovere di far corrispondere al cammino di sviluppo anche una riduzione delle diseguaglianze e il disagio sociale e abbiamo il dovere di difendere il lavoro. Questa occasione non lasciamocela scappare", aggiunge il premier.