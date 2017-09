Polizia: Gabrielli, nostra ragione è essere a servizio gente

(ANSA) - VENEZIA, 9 SET - "Una istituzione forte e seria ha la capacità anche di riconoscere i propri errori, la capacità di guardarsi alle spalle per provare a percorrere una strada in futuro che sia sempre più al servizio ai cittadini". Lo ha detto il capo della Polizia Franco Gabrielli, a Venezia, inaugurando la mostra "La Polizia nel cinema italiano" voluta dal questore di Venezia Danilo Gagliardi e che incrocia la storia della polizia con auto, moto e divise d'epoca con spezzoni di film. "La nostra unica ed esclusiva ragione d'essere - ha aggiunto - è essere al servizio della gente e tutte le volte che le istituzioni e le comunità ci sentono come propri, credo che sia il risultato di un buon lavoro ovvero che i nostri uomini, le nostre donne, quanti hanno responsabilità sul territorio, riesce ad interpretare al meglio questo ruolo di servizio".