Sicilia: Alfano, La Via vice presidente con Micari

(ANSA) - PALERMO, 9 SET - "Sono molto felice che il professore Micari abbia indicato Giovanni La Via come vice presidente della Regione siciliana". Così il leader di Ap, Angelino Alfano, in conferenza stampa a Palermo, alla presenza di Fabrizio Micari e dell'eurodeputato Giovanni La Via. "Quella di Micari è la scelta migliore contro i 5stelle: la competenza contro il dilettantismo. Micari è l'unica vera novità contro il dejà vu, gli altri due (Cancelleri e Musumeci) sono gli stessi sconfitti cinque anni fa", ha aggiunto.