Rissa al luna park di Molfetta, due arresti e dieci feriti

(ANSA) - MOLFETTA (BARI), 9 SET - Due arresti, una denuncia a piede libero e una decina di persone rimaste ferite, di cui due in maniera più seria perché hanno riportato fratture agli arti inferiori: è il bilancio del parapiglia verificatosi la notte scorsa al luna park di Molfetta (Bari), durante la festa patronale. Stando a quanto ricostruito dai Carabinieri, coordinati dalla Procura di Trani, poco prima di mezzanotte, i fratelli Fabio e Mario De Pinto, di 24 e 22 anni, avrebbero litigato per futili motivi con un altro gruppetto di due o forse tre persone (poi allontanatasi senza essere identificate) e la rissa sarebbe degenerata con calci e pugni. In quel momento i botti dei giochi pirotecnici sarebbero stati scambiati per colpi di pistola e questo ha creato il panico fra le decine di persone che erano alle giostre le quali, nella fuga in massa, si sarebbero provocate contusioni e lievi lesioni.