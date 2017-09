(ANSA) - ROMA, 9 SET - A seguito del peggioramento delle condizioni meteo dovuto all'uragano Irma, Alitalia ha deciso la cancellazione dei due voli da e per L'Avana previsti oggi. Lo fa sapere la compagnia interpellata sulla situazione dei collegamenti verso le isole caraibiche. La compagnia ha già cancellato i voli di oggi e domani per Miami. "Stiamo monitorando continuamente la situazione", fanno sapere da Alitalia, che tiene a precisare che tutti i passeggeri coinvolti dalle cancellazioni hanno ovviamente diritto a cambiare la prenotazione gratuitamente e senza penali per essere riprotetti sul primo volo disponibile.