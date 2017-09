Sedicenne scomparsa da 7 giorni in Salento, ricerche

(ANSA) - SPECCHIA (LECCE), 9 SET - Da sette giorni è scomparsa in Salento una ragazza di 16 anni, Noemi Durini, residente a Specchia assieme alla madre e a due sorelle. Presso la Prefettura di Lecce è stato attivato il tavolo di coordinamento delle ricerche. E' stata la madre ad accorgersi, domenica scorsa, che la giovane non si trovava nella sua stanza da letto. La denuncia è stata presentata ai carabinieri martedì scorso dalla mamma, abituata ad assenze volontarie quanto ripetute della figlia che in passato si era allontanata da casa per non più di due-tre giorni. A casa sono stati ritrovati tutti gli effetti personali, compreso il telefono cellulare e il portafogli della minorenne. In queste ore una vasta zona viene battuta dalle Forze dell'ordine. La notizia della scomparsa si è diffusa ieri quando il parroco, don Antonio De Giorgi, durante la messa, ha invocato i fedeli a pregare per Noemi perché possa essere trovata al più presto.