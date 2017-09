Netanyahu domani in America Latina, è primo premier Israele

(ANSAmed) - TEL AVIV, 9 SET - Benyamin Netanyahu intraprende da domani in America Latina un viaggio di lavoro durante il quale incontrerà i leader di Argentina, Paraguay, Colombia e Messico. Il ministero degli esteri ha già qualificato "storica" questa missione perche' si tratta della prima visita in assoluto di un premier israeliano in carica. "E' inconcepibile - ha esclamato Netanyahu in un incontro con i dipendenti del ministero - che non abbiamo mai visitato questa parte enorme di umanità. Ma adesso abbiamo deciso di prendere il largo": un riferimento anche ad altre sue visite recenti in aree poco battute in passato da primi ministri di Israele, come l'Estremo Oriente, l'India, il continente africano e l'Europa dell'Est. "Il viaggio - ha detto alla stampa Modi Efraim, vicedirettore generale per l'America Latina del ministero degli esteri - è il culmine di un processo di avvicinamento fra Israele e i Paesi dell'America Latina".